Calciomercato Torino | Buongiorno incontra l’agente | il Milan attende

(Di martedì 16 gennaio 2024), Alessandroil suo agente e ragiona sul futuro: permanenza in granata o sì al? Arrivano novità per quanto riguarda la pista che potrebbe portare Alessandrodalal. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore delsarà a cena con il procuratore Beppe Riso per parlare del suo futuro. All’obiettivo delrossonero gli verrà chiesta la sua volontà in caso di accordo tra: restare in granata come ha fatto quest’estate oppure accettare il trasferimento?

Calciomercato Milan , Buongiorno è la priorità del club ma il Torino fa muro e dice no a Colombo come contropartita Il Milan è in continua emergenza ... (dailymilan)

Cairo lo valuta 40 milioni, Colombo la contropartita Il presidente del, Urbano Cairo , aveva già fatto sapere il prezzo del giocatore fissato a 40 milioni di euro. Per abbassare il prezzo, ......Buongiorno è balzato in cima alla lista dei preferiti delMilan per mettere un altro tassello nel reparto difensivo dopo gli arrivi di Gabbia e Terracciano. Il centrale del...Come raccontato nelle ultime ore, il Milan sta preprando l'assalto per Alessandro Buongiorno del Torino. In settimana dovrebbe arrivare l'offerta ai granata che, oltre alla parte economica, potrebbe c ...Calciomercato Milan, si insiste per Buongiorno: pronta l’alternativa se dovesse saltare l’affare con il Torino per il centrale L’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per gennaio è Alessandro ...