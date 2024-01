Calciomercato Napoli | tre nuovi acquisti già definiti | manca solo il difensore centrale

Leggi su dailynews24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è in questi giorni in Arabia Saudita per via della Supercoppa che si disputerà in terra straniera. Nonostante ciò, continua il mercato della squadra azzurra. Nelle ultime 24 ore, infatti, due sono glimessi a segno da parte della SSC: Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge. L'articolo