Calciomercato Napoli | niente affondo per il pupillo di Mazzarri | svelato il retroscena

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Spunta una particolare richiesta di mercato da parte di Walterad Aurelio De Laurentiis. La reazione della SSC. Continuano i preparativi delin vista della sfida in Supercoppa contro la Fiorentina, in programma alle ore 20 di giovedì 18 gennaio. Un incontro, questo, che promette di mettere in palio una grossa fetta di stagione per gli azzurri, tornati alla vittoria in campionato e ora desiderosi di mantenere alto il proprio morale. Il tutto, in attesa dei fantomatici rinforzi di mercato promessi dal presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo l’arrivo di Mazzocchi è riuscito a chiudere anche il colpo Traoré. Gli innesti partenopei, però, potrebbero non essere ancora finiti, con il quotidiano odierno che riporta inoltre di una particolare richiesta ad opera di Walternei confronti di ...