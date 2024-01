Calciomercato Napoli | La Marca | “Chiuse due operazioni intelligenti”

(Di martedì 16 gennaio 2024): il club azzurro scommette su giovani talenti e ‘jolly’ per rafforzare la rosa in vista delle sfide future. Ilha recentemente concluso una doppia operazione astuta sul mercato delle trattative invernali, mirando a rinforzare la propria rosa con nuovi talenti. Il giornalista Luca Cerchione ha intervistato l’avvocato Domenico Lanel corso del programma 1 Football Club su 1 Station Radio, rivelando i dettagli di queste mosse strategiche. Traorè: Una Scommessa Intrigante L’attenzione si è concentrata sull’operazione che ha portato il giovane calciatore Traorè dal Bournemouth al. L’avvocato Laha descritto l’operazione come “intrigante”, sottolineando il passato interesse di importanti club italiani per il giocatore. Il Bournemouth aveva ...

Il Napoli si è mosso con velocità per superare la concorrenza della Fiorentina e ha trovato l’accordo con il Verona per Ngonge Il Napoli è pronto a ... (calcionews24)

, ultime notizie dal TGR Rai con gli aggiornamenti del giornalista Ciro Venerato. Con l'arrivo adi Traorè e Ngonge, è tempo di cessioni: la notizia è che è definitivamente ...... ai giornalisti, persino alla sua stessa società " perché, naturalmente, ilnon è mai ... a parte la sfida interna contro il, a segnare zero gol in due derby. E poi non ha mai ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Ngonge e Traorè Gli acquisti di gennaio mi sembrano quelli del gratta e vinci. Cioè metti pochi ...Mentre è in fermento il calciomercato invernale, il Napoli è in Arabia Saudita, dove giocherà la Supercoppa europea; semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20 contro la Fiorentina.