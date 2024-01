Calciomercato Milan – Prima offerta per Buongiorno | la cifra sul tavolo

Davide Bartesaghi potrebbe lasciare il Milan in questo Calciomercato invernale per giocare con maggiore continuità. Finirà in Toscana? (pianetamilan)

Devis Vásquez, rientrato al Milan in questo Calciomercato invernale dallo Sheffield Wednesday, pronto ad una nuova avventura in Italia (pianetamilan)

Uniteci anche il fatto che ilè una delle squadre di serie A con l'età media più bassa (quasi tre anni in meno dell'Inter). Prendiamo l'Inter e il suo centrocampo: Barella, Calhanoglu e ...... dove hanno fatto il callo da un po' alla tratta degli svincolati, sanno che l'argomento è sempre spinoso (in tal senso basta ricordare, per esempio, la parabola di Marcus Thuram, destinato al...Hamed Junior Traorè ha da pochi minuti terminato le visite mediche a Villa Stuart. Il centrocampista ivoriano è arrivato questa mattina nella clinica romana per sottoporsi ai test fisici approfonditi ...L'ex allenatore Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan e della continua lotta scudetto tra Juventus e ...