Calciomercato Milan | Devis Vasquez verso il prestito all’Ascoli

Leggi su dailymilan

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildelentra nel vivo:si prepara a trasferirsi infino al termine della stagione Dopo appena 10 presenze, 17 reti subite e appena una porta inviolata l’esperienza diallo Sheffield Wednesdey è già finita. Ilnon è infatti contento del minutaggio e delle prestazioni del portiere colombiano e ha quindi deciso di far terminata in anticipo ile farlo quindi tornare ao. Per il classe 1998, però, è subito pronto un nuovo, questa volta in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il giocatore delsi prepara a diventare un nuovo giocatore dell’Ascoli. ...