Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Giro di boa del calciomercato invernale. Sono diverse le trattative pronte ad entrare nel vivo per essere chiuse nel giro di davvero poco tempo. Il ... ()

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Il Genoa ha riscatta to Junior Messias dal Milan . Ecco l' impatto positivo di questa operazione sulle casse rossonere (pianetamilan)

Il Milan sarebbe Pronto a sferrare l'assalto per Alessandro Buongiorno . ecco i dettagli della possibile offerta (pianetamilan)

Calciomercato Milan - Devis Vasquez può rientrare dallo Sheffield Wednesday. Il motivo

Contatti in corso tra il Milan e lo Sheffield Wednesday per far tornare dal prestito al club inglese il portiere colombiano Devis Vasquez. Ecco il ... (dailymilan)