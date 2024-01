Calciomercato Fiorentina | pronto un rilancio per Ngonge?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una corsa verso la prossima partecipazione alla Champions League che vede, tra le protagoniste assolute, anche la formazione viola di Vincenzo Italiano. I gigliati attualmente occupano il quarto posto, a meno sette dal terzo posto detenuto dal Milan e a più uno dalla Lazio quinta. Una posizione di tutto rispetto, quindi, per i toscani che in queste contrattazioni invernali sono già intervenuti per puntellare la rosa del tecnico che lo scorso anno ha condotto i suoi a due finali di coppa, entrambe poi perse. Ildellaha fiutato, però, la grande occasione in virtù del momentaneo appannamento di competitor come Roma e Napoli e dalle prestazioni altalenanti di Lazio e Atalanta. Proprio per questo motivo, le contrattazioni invernali potrebbero regalare al mister ex Spezia un altro tassello a lungo cercato: ai viola piace Cyril ...