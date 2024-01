Calcio | Frosinone; Di Francesco | ' Chi si sente bravo stia a casa'

(Di martedì 16 gennaio 2024) "Facciamo fatica a parlare, è mancato tutto. Volevamo partire con il 4 - 3 - 3 e non ho avuto neanche tempo di modificare, visti i tre gol presi in sette minuti. Poi ci siamo rimessi meglio ma nel ...

Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - "Chiesa non è convocato, non può giocare. Oggi stava meglio e se tutto procede come oggi martedì lo avremo a ... (liberoquotidiano)

Così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del, Eusebio Di Francesco commenta la pesante sconfitta della sua squadra contro l'Atalanta. "Andare sotto di tre gol è troppo per noi, abbiamo ......di gioco Holm si è procurato undi rigore (fallo di Lusuardi) trasformato poi da Koopmeiners , al suo quarto centro consecutivo in tre partite. Il gol incassato ha demoralizzato un...Eusebio Di Francesco vede il suo Frosinone sempre più in crisi dopo la sonora sconfitta per 5-0 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta ...Gian Piero Gasperini si gode il pokerissimo rifilato al Frosinone, che porta la sua Atalanta a un punto dalla zona Champions League. "La prima ...