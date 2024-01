Calcio | Atalanta;Gasperini | ottimo periodo | molti in crescita

(Di martedì 16 gennaio 2024) "E' unsia per i risultati, sia per il gioco, sia per ladigiocatori. La qualificazione alla semifinale di Coppa Italia ci ha dato energia e morale". Così Gian Piero ...

"Il Lecce non sarà una passeggiata . Ha 20 punti, ha dato grande filo da torcere all'Inter, prima in classifica": il tecnico dell' Atalanta Gian Piero ... (247.libero)

Così Gian Pieroal termine del 5 - 0 dell'sul Frosinone. "Il campionato è la priorità in questo momento, l'Europa League ci aveva tolto un po' di energie - spiega l'allenatore ......- L'domina in 15' il e torna a vincere in campionato superando la Lazio al 5° posto e portandosi ad una sola lunghezza dal 4° posto della Fiorentina. Le parole di Gian Pieronel ...Ederson, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Frosinone: "L'abbiamo preparata bene. Arrivavamo da una partita importante, come quella con ...Le parole di Gasperini al termine della partita tra Atalanta e Frosinone Atalanta show. Al Gewiss Stadium il posticipo del lunedì sera tra Atalanta-Frosinone, valido per la 20ª giornata di Serie A, si ...