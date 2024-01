Calcio | Supercoppa A Riyadh con edizione speciale pallone ' Puma Orbita'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per la prima volta in 35 anni di storia, la competizione avrà undedicato ROMA - Laitaliana, in programma dal 18 al 22 gennaio a, si giocherà con il "". Per la ...

Per la prima volta in 35 anni di storia, la competizione avrà un pallone dedicato ROMA - La Supercoppa italiana, in programma dal 18 al 22 gennaio ... (ilgiornaleditalia)

Per la prima volta in 35 anni di storia, la competizione avrà un pallone dedicato ROMA - Laitaliana, in programma dal 18 al 22 gennaio a Riyadh, si giocherà con il "Puma Orbita". Per la prima volta in 35 anni di storia della competizione, la Ea Sports Fc Supercup avrà un pallone ...Ecco nel dettaglio il nuovo format I PREMI DELLAITALIANA LA NUOVAITALIANA Niente più finale unica per assegnare laitaliana , come è stato per le 35 edizioni ...Dal calciomercato al posticipo di Serie A Juventus-Sassuolo e la Supercoppa Italiana: sono queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 16 gennaio 2024.Chiamatelo profeta o semplice intenditore, ma riascoltando oggi quell'audio di Paolo Di Canio che circolò due anni e mezzo fa, al momento della firma di Mourinho con la Roma e destinato ...