Calcio | Roma | ' Mourinho è esonerato'

"Ai miei tempi non si protestava così tanto, c'erano delle partite contrastate, ma gli arbitri sono giovani e tendono a sbagliare. Sono per il Var, ... (247.libero)

Roma , 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è Mourinho, il problema è un po' tutto , alla Roma . Io non parlerei di Mourinho, parlerei dei giocatori: ... (liberoquotidiano)

E' ufficiale , Solbakken vola in Giappone. "L'AS Roma comunica di aver trovato l'accordo con l'Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola ... (247.libero)

Incredibile. Laha comunicato questa mattina l'esonero di José Mourinho e di tutto il suo staff. Sotto choc i tifosi: che la situazione fosse seria, visto anche l'arrivo di Dan Friedkin aoggi, era chiaro. Ma che Mou fosse esonerato così di colpo era difficile da prevedere. Ancora non si sa il nome del suo ...9.40, laesonera Mourinho José Mourinho non è più l'allenatore della. Lo fa sapere con una nota ufficiale la società giallorossa. "Ringraziamo José a nome di tutti per la passione e l'...Il tecnico portoghese lascerà con effetto immediato il club giallorosso. Domenica scorsa la disfatta per 3 a 1 contro il Milan, terza sconfitta consecutiva in trasferta dopo quelle con Bologna e Juven ...La Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. La notizia arriva con una nota del club giallorosso sul proprio sito. «Ringraziamo José a ...