Calcio | nel posticipo del lunedì l’Atalanta esagera e batte 5-0 il Frosinone

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tutto troppo facile perneldeldella 20ma giornata del campionato di Serie A di2023-2024. Al Gewiss Stadium i bergamaschi dominano in lungo e in largo con il, chiudono il match dopo pochi minuti e dilagano nella ripresa chiudendo addirittura con il risultato di 5-0. Per la banda di Gian Piero Gasperini successo importante in chiave Europa che vale la quinta posizione momentanea, ad una sola lunghezza dalla Fiorentina in quarta. Altra sconfitta per i laziali di Di Francesco che stanno attraversando un periodo nero dopo la partenza eccellente. Sembraformato 2020 quella vista nel primo tempo: pressione altissima, combinazioni strepitose e 3-0 dopo neanche 12?. A segno Koopmeiners, Ederson e De Ketelaere. Il ...