Calcio | Lovric Modric mio modello | dobbiamo continuare a lavorare così

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) "Per noi è importante essere compatti, questo ci permette di essere pericolosi con contropiedi e giocate di squadra". MILANO - "Il gol con la Fiorentina? Sono contento, l'ho detto anche dopo la partita. C'è un po' di rabbia per non aver vinto, ma". Il centrocampis