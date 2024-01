Calcio | Lippi | ' De Rossi ragazzo straordinario | gli auguro di fare bene'

L'ex capitano, campione del mondo con gli azzurri dinel 2006, ha giocato in giallorosso dal 2000 al 2019 per poi chiudere la carriera al Boca Juniors. In panchina, dopo l'esperienza nello ...Un'impresa degna dello specialista di questa competizione: Inzaghi ne ha vinte 4, tre contro la Juve, e detiene il record insieme a Fabio Capello e Marcello. Le ultime due le ha conquistate ...Così all'Adnkronos il ct dell'Italia campione del mondo 2006, Marcello Lippi su Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma che, da giocatore, con il tecnico viareggino ha esordito in Nazionale nel ...Acerbi si racconta: «Ho pensato di smettere col calcio. Vi svelo il perché». Le parole dell’ex Lazio Si è raccontato a 360 gradi Acerbi. Il difensore ex Lazio è intervenuto stamane sulla pagina Che Fa ...