Calcio | la Roma manda a casa Mourinho | Necessario un cambiamento immediato

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’ASannuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto. Lo scrive lasul suo sito.era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia dellanel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. ”Ringraziamo José a nome di tutti noi all’ASper la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. ”Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, siaun. Auguriamo ...

"Ai miei tempi non si protestava così tanto, c'erano delle partite contrastate, ma gli arbitri sono giovani e tendono a sbagliare. Sono per il Var, ... (247.libero)

Roma , 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è Mourinho, il problema è un po' tutto , alla Roma . Io non parlerei di Mourinho, parlerei dei giocatori: ... (liberoquotidiano)

E' ufficiale , Solbakken vola in Giappone. "L'AS Roma comunica di aver trovato l'accordo con l'Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola ... (247.libero)

Si concludeva così il comunicato di esonero di José Mourinho e tra i nomi che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina dellac'è quello di Daniele De Rossi. Con l'ex capitano giallorosso ...Non sfuggono alle critiche i proprietari della. "Vergognatevi per la miseria che avete consegnato a Mourinho in questi anni", scrive Gianluca su Instagram. . . 16 gennaio 2024L'esonero di Mourinho dalla Roma non è stato di certo preso in maniera positiva ... “Sciacquatevi tutti la bocca davanti ad uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio”. "Società ...(Emanuele Zotti) José Mourinho non è più l’allenatore della Roma. La notizia con cui la città si è svegliata questa mattina ha colto tutti di sorpresa, anche i tifosi che dopo le ultime pesanti sconfi ...