Calcio | Ettore Viola | ' esonero Mou fulmine a ciel sereno | si poteva arrivare a giugno'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Un. L'attaccamento della curva a Morinho è stato impagabile e sorprendente, e non credo che adesso, con il possibile arrivo di De Rossi, possiamo pensare di vincere il campionato...". Lo dice all'Adnkronos, figlio del mai dimenticato presidente giallorosso Dino, commentando l'di Mourinho. "Personalmente e da tifoso ne avevo grande stima e considerazione, anche per i successi con il Conference League e la finale con Siviglia dell'anno scorso, battagliata e persa in malo modo. Quindi, diciamo, i successi li ha portati". "Forse sia fine-dice ancora-, perché il periodo brutto è passato e adesso ci sono partite 'facili'. ...

... di Movimento 5 stelle e risponde aLicheri Di: Cristina Tangianu Licheri "È un tifoso della sua candidata. È come un tifoso delche tifa per il giocatore in panchina. Alessandra Todde ...... comeScola, che lo vuole per il suo film Gente di Roma. La televisione è però il mezzo che ... Un ruolo in cui ricalca lo stereotipo del romanaccio appassionato di, che porta avanti fino ...Ascoli Calcio, info biglietti per il match domenicale con il Bari. Subito tutto esaurito il Settore Ospiti - picenotime.it - IT ...L’attività di controllo ha consentito di constatare l’installazione di un calcio balilla, senza licenza di polizia, che ha permesso di contestare l’imposta sugli intrattenimenti non versata. Ulteriori ...