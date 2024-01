Calcio | esonero Mourinho | dalla Spagna al Portogallo fa subito il giro del mondo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - L'dicon il comunicato ufficiale della Roma ha fattoildi tutti i siti delin pochi minuti. La decisione a sorpresa dei Friedkin apre le prime pagine dei principali siti dei quotidiani sportivi di tutta Europa, da ‘A Bola' in, "la Roma annuncia l'di", a gli spagnoli Marca "La Roma espelle", o il Mundo Deportivo "La Roma esonera in maniera improvvisa". Anche gli inglesi, dove Mou ha militato tanti anni, aprono sul suo addio alla Roma. Dal The Sun "Non resta Mou", all'Equipe in Francia "e la Roma è finita".

E' finita un po' come era iniziata, con un comunicato della società che ha sorpreso tutti: la Roma annuncia che José Mourinho lascia il club con effetto immediato. 'Conserveremo per sempre grandi ...E' stato il fulmine che ha squarciato un'assolata mattina romana di pieno inverno: alle 9.25 la Roma ha cacciato José Mourinho. Due anni e mezzo dopo il sorprendente annuncio dell'arrivo, è così ...José Mourinho non è più l’allenatore dell’A.S. Roma. Lo ha annunciato la società con un post sui social network in cui ha fatto sapere che presto si conoscerà il nome del nuovo allenatore dei gialloro ...ROMA. José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Lo fa sapere con una nota ufficiale la società giallorossa. "Ringraziamo José a nome di tutti per la passione e l'impegno profusi fin al sua arri ...