Calcio | Dybala saluta Mourinho | ‘lavorare con te è stato un piacere enorme’

ROMA - Un fulmine a ciel sereno. L'esonero di José Mourinho ha colto di sorpresa i giocatori della Roma che non si aspettavano una scelta societaria così radicale. L'addio del portoghese lascia un ...Continuano ad arrivare reazioni dal mondo dele non solo sulla rottura tra Josè Mourinho e la Roma ufficializzata questa mattina. '... con una squadra in cuiè sempre rotto, Lukaku va a ...La Roma si separa da José Mourinho: le reazioni social dopo l'esonero dell'allenatore portoghese da parte della proprietà giallorossa ...Paulo Dybala, ex attaccante della Juve, ha voluto salutare Josè Mourinho che è stato esonerato dalla Roma Paulo Dybala, tramite Instragram, ha voluto salutare Josè Mourinho che è esonerato dalla Roma.