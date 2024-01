Calcio | Candela a De Rossi | ‘grazie guerriero | bentornato a casa’

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – “Graziea casa”. Così sui suoi profili social Vincentin merito all’arrivo sulla panchina della Roma di Daniele De, suo ex compagno di squadra in giallorosso. L'articoloWeb.

Venezia - Sampdoria 5 - 3 VENEZIA (4 - 3 - 2 - 1): Joronen;, Altare, Sverko, Zampano; ...del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati La Spezia e provincia Sport, ...Venezia (4 - 3 - 3) Joronen;, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Bjarkason, Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli Sampdoria (4 - 3 - 2 - 1) Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità.Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "Grazie guerriero, bentornato a casa". Così sui suoi profili social Vincent Candela in merito all'arrivo sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi, suo ex compagno di ...