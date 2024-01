Calcio | Boniek | ' Mourinho? Scelta coraggiosa | impopolare ma intelligente'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "ma". Così su X Zibì, ex calciatore giallorosso e attuale vicepresidente dell'Uefa, in merito all'esonero di José

"Il momento della Roma ? Se parliamo di risultati, i giallorossi sono in corsa per tutti e tre i traguardi; il lato negativo è che il gioco non c'è, ... (247.libero)

"La Superlega Si pensa solo ai soldi". Il vicepresidente UEFA, Zibì, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: "...da vedere con il, ...Come riferisce 'Leggo', nel mirino potrebbe finire un altro ex calciatore della Roma: Zibì. ... Sessantasette anni, personalità spiccata e un'infinita esperienza nel mondo del: sarebbe un ...Le parole dell'ex campione giallorosso decisione della società di interrompere il rapporto con il portoghese ...L' esonero di Mourinho è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato di stucco i tifosi della Roma. Il momento dei giallorossi era certamente difficile ma forse nessuno si sarebbe aspettato ...