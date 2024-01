Buona la prima | Trump trionfa in Iowa doppiando gli avversari

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo mesi di speculazioni e un fronte artico che ha congelatoparte del continente americano, il circo della politica a stelle e strisce può togliere le tende dalla tundra dell’e dirigersi verso il New Hampshire. C’è anche stato il tempo delle prime risposte di quello che, nonostante sia storicamente il primo stato a scegliere i delegati per la scelta del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, non è quasi mai considerato uno stato bellweather, ovvero in grado di prevedere il risultato finale delle elezioni del prossimo 5 novembre. Eppure le risposte arrivate dall’Hawkeye State sono comunque interessanti, visto che si tratta dei primi numeri veri, non di sondaggi o proiezioni che si sono spesso rivelati inaffidabili. Ecco quindi qualche reazione a caldo dopo che i caucuses dell’hanno assegnato i primi 40 delegati ...