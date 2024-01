Bulgari celebra quindici anni con Save the Children

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dathehanno tessuto insieme una storia di solidarietà e cambiamento, unendo le forze per sostenere i bambini più vulnerabili in tutto il mondo. Questa lunga e significativa partnership ha portato alla creazione di progetti duraturi e all’aiuto di milioni di bambini in trentasette paesi, ma c’è ancora molto da fare per garantire un futuro migliore a tutti i giovani colpiti da situazioni di crisi e conflitti. Dal 2009,, sotto l’egida del gruppo LVMH, ha contribuito con oltre 105 milioni di dollari all’organizzazionethe. Questo sostegno finanziario proviene dalle vendite di una collezione di gioielli in argento appositamente creata per sostenere la causa condivisa. Oltre a fornire assistenza ...

2021 :supporta migliaia di bambini in India , sempre in risposta alla crisi di COVID - 19. 2022 : Una nuova campagna Globale" I Believe in Wonder "la meraviglia dell'infanzia in ..."With me, with you":i 15 anni di partnership con Save the Children Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children, ha dichiarato: "Save the Children ehanno trascorso gli ...“With me, with you” è la campagna lanciata per celebrare la partnership tra la maison di gioielli e l’organizzazione benefica, che ha ...Domenica 7 gennaio 2024, quando la Chiesa Ortodossa celebra San Giovanni Battista e Precursore del Signore (Ivanovden), Sua Eminenza il Metropolita Antonii dell'Europa occidentale e centrale della Chi ...