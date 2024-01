Borse Ue deboli Per Goldman Sachs conti ok | delude utile Morgan Stanley

Wall Street prosegue in rialzo dopo il solido rapporto sull'occupazione di dicembre. In salita i prezzi di petrolio e gas. Spread a 167 punti (ilsole24ore)

Attesi giovedì 11 gennaio i dati sull'aumento dei prezzi negli Stati Uniti per indovinare le prossime mosse della Fed. Il giorno successivo al via la ... (ilsole24ore)

In calo anche la Borsa americana: l’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per questa settimana per capire ... (ilsole24ore)

Le Borse europee proseguono deboli in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. La prudenza dei banchieri centrali sul taglio dei tassi d'interesse e le tensioni geopolitiche hanno ...