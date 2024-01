Borse Ue deboli con trimestrali Usa in chiaroscuro Milano strappa la parità con Mediobanca

Attesi giovedì 11 gennaio i dati sull'aumento dei prezzi negli Stati Uniti per indovinare le prossime mosse della Fed. Il giorno successivo al via la ... (ilsole24ore)

In calo anche la Borsa americana: l’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per questa settimana per capire ... (ilsole24ore)

Hanno chiusoleeuropee, prive di stimoli positivi di rilievo . Solo Milano, sostenuta da Mediobanca e Generali, ha terminato in rialzo frazionale, +0,03%. Londra segna - 0,38%, Madrid - 0,82%, Parigi ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Euro / Dollaro USA oro Francoforte Londra Parigi Iveco Stellantis MFE (Teleborsa) (Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.Sessione debole per ...Hanno chiuso deboli le Borse europee, prive di stimoli positivi di rilievo. Solo Milano, sostenuta da Mediobanca e Generali, ha terminato in rialzo frazionale, +0,03%. Londra segna -0,38%, Madrid -0,8 ...