Boom di casi della “truffa del sì” È allarme | ecco come proteggersi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Basta un “sì” per cadere in trappola. Proprio così: “Salve, lei è il signor…?”. La vittima risponde e spalanca le porte ai call center pirata, che registrano la risposta affermativa per copiarla e incollarla ad arte dietro domande di ben altro genere, in cui si chiede l’autorizzazione a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura energetica o di servizi telefonici. Inutile dire che è quasi impossibile rendersi conto di essere finiti in trappola se non dopo l’arrivoprima “nuova” bolletta, in genere particolarmente salata. Si potrebbe pensare che si tratta di un genere di frode in cui cascano solo gli anziani, presi di mira perché poco avvezzi a fronteggiare situazioni del genere quasi all’ordine del giorno per chiunque, ma non è così,spiegato dall’associazione dei consumatori Adoc di Pordenone, impegnata in prima linea a contrastare ...