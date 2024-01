Bonus acqua potabile | il 2024 è l’ultimo anno in cui domandarlo ed ottenerlo

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ituttora attivi non mancano, nonostante la politica di tagli e cancellazioni messa in atto dal Governo per esigenze di bilancio e per far fronte all’alto deficit. Ebbene, tra le agevolazioni ottenibili anche nelvi è il, ovvero un’agevolazione nata allo scopo di razionalizzare l’utilizzo dell’e diminuire il ricorso alle inquinanti bottigliette di plastica. Di seguito, sulla scorta delle indicazioni sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, vedremo in sintesi come funziona.: che cos’è L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese effettuate, per l’acquisto e l’installazione di apparecchiature per: il filtraggio la ...