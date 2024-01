Bombardamenti iraniani e gestione dell’escalation Cento giorni di guerra a Gaza

Leggi su formiche

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il centesimo giorno die di crisi in Medio Oriente porta con sé tutte le criticità della situazione. Le immagini che raccontano la lotta per il cibo nella Striscia in; le voci sulla morte di parecchi degli ostaggi ancora in mano a Hamas (che li aveva rapiti durante l’attentato del 7 ottobre, aprendo le ostilità); iin Siria e Iraq. Il doppio attacco dell’Irgc (acronimo inglese del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana) è stato l’elemento più nuovo di una giornata che ha dimostrato come tutti Paesi della regione centrale del mondo sono coinvolti nel subire gli effetti dellain corso. Attorno alle 11:30 ora locale, c’è stato lo scossone che ha fatto pensare a un’escalation sostanziale. Teheran ha colpito con sei missili basitici ...