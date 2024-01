Bologna | prima città a 30km h da “la Grassa” a “la Lenta”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Potessero parlare liberamente, gli agenti della polizia locale didelle pattuglie che ogni giorno controllano i limiti dei 30 km l’ora, probabilmente non avrebbero grande difficoltà ad ammettere che si tratta di un provvedimento quasi inapplicabile e insensato. Ormai però è passato un falso concetto, ovvero che pedoni, biciclette e monopattini siano utenti “deboli” della strada, quando spesso sono proprio coloro che si comportano male e contravvengono a regole basilari, come attraversare sulle strisce pedonali oppure procedere contromano “tanto sono sul monopattino”. Vero è che una parte dei bolognesi se l’è cercata inviando oltre diciottomila segnalazioni trasmesse mediante il questionario “di ascolto” sul progetto30, che ha permesso di stabilire quali sarebbero state le vie più pericolose del capoluogo emiliano sulle quali intervenire, ...

Udinese e Bologna si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

Dopo lo 0-0 al termine dei 120 minuti, i tiri dal dischetto sorridono alla squadra di Italia no: decisivo per il Bologna l'errore di Posch (itasportpress)

Un solo punto in tre giornate, frutto di un pareggio contro il Genoa e di due sconfitte contro Udinese e Cagliari. Per quanto il Bologna ieri... (calciomercato)

...metropolitano delegato alle Politiche per l'Appennino bolognese - di vedere partire ladi ... imprese, occupazione di Città metropolitana e Comune diin collaborazione con l'Agenzia per l'...Una lungo corteo ai 30 chilometri all'ora che ha percorso anche via Rizzoli. Ai conducenti delle auto Ncc, le auto blu, hanno così manifestato il loro dissenso nel giorno ... ladi ...Voi, siete d’accordo o meno col provvedimento, che porterà controlli aggiuntivi soprattutto davanti a scuole, case della salute, incroci pericolosi, giardini e parchiIl nuovo limite di velocità è realtà in città e sono scattate le prime multe. Il segretario Piccinini: “Contrari a come è stato messo in atto il progetto”. Bergonzoni, delegato taxi: “Chiediamo di rip ...