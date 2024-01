Bologna e Ustica | spunta un documento inedito sulle due stragi

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –unche potrebbe fornire nuovi particolari su due delleche più hanno insanguinato la storia italiana: quella di, nella quale il 2 agosto 1980 morirono 85 persone e 200 rimasero ferite, e quella di, nella quale morirono 81 persone a bordo del Dc9 precipitato in mare il 27 giugno 1980. Tra le carte recentemente desecretate, in seguito alla direttiva Renzi, e versate ad ottobre scorso all'Archivio di Stato, ci sono gli appunti di Lelio Lagorio, all'epoca ministro della Difesa nel governo Cossiga II, relativi alla riunione congiunta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (Ciis) e del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (Cesis) che, presieduta ...