Bologna Città 30 | multe al via | boom di proteste | Ritardi di 23 minuti in media Petizione cdx | Referendum abrogativo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Da oggi,diventa "30". Questa misura, già adottata in gran parte dell'Europa, stabilisce un limite di velocità di 30 chilometri orari per quasi tutto il perimetro comunale, con eccezioni rappresentate dai viali di circonvallazione e le vie ad alto scorrimento, dove il limite rimane di

Le parole di Thiago Motta , tecnico del Bologna , in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro l’Inter Thiago Motta ha ... (calcionews24)

Dopo un periodo di transizione di sei mesi, da oggi scattano le prime multe per i trasgressori. Si va da un minimo di 29,40 euro a un massimo di 845 ... (dday)

Nel capoluogo emiliano è entrato ufficialmente in vigore il piano che prevede l'abbassamento della velocità massima sulle strade urbane. Malcontento ... (ilgiornale)

Il telelaser puntato non fa sconti: oltre i 30 chilometri orari , scatta la multa. A, via con le sazioni a trasgressori. Da oggi, nessuno sconto ai "temibili" automobilisti col piede pesante. Dopo un periodo di transizione di sei mesi, stamani nel capoluogo emiliano è entrato ...... Amministratore Delegato di E - Distribuzione " Il nostro intervento nell'area di Bagnoli rappresenta un'azione cardine per lo sviluppo dell'infrastruttura elettrica a beneficio dellae dei ...