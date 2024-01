Bocciata in Veneto la legge sul fine vita

Zaia: 'Per malati terminali procedura è già possibile' 'Mi spiace che qualcuno abbia dato une lettura errata, ovvero che la legge discussa in'istituiva il fine vita'. Non istituiva niente, ma ...Christopher Parolin , 16 anni,: ha lasciato due volte la scuola. Daniele Marrone, 16 anni, L'... Giorgia Ceccarelli, 16 anni di Pisa:per fughe dalla scuola. Giuseppe Puppio , ...Consiglio regionale diviso: zaiani e dem favorevoli, il resto del centrodestra compatto contro l’iniziativa che avrebbe fatto del Veneto la prima regione con una normativa in materia. Persiste una sol ...Napoli, 16 gen. (LaPresse) - Non passa in Consiglio regionale del Veneto il progetto di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito.