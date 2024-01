Bitcoin potrebbe sfidare il dominio del dollaro

La possibilità di investire direttamente inattraverso veicoli regolamentatiattrarre nuovi capitali e contribuire alla più ampia adozione delle criptovalute come classe di attività ...Le tendenze attuali e i modelli storici suggeriscono che Ethereumbeneficiare non solo dell'halving dima anche delle sue stesse innovazioni intrinseche. L'efficienza energetica ...“Quando si preparano le previsioni per l’anno successivo, si ha spesso una sensazione simile: ci si chiede quale evento geopolitico o da terza deviazione standard potrebbe sconvolgere le previsioni fu ...Le speranze dell'ETF su Bitcoin si concentrano sulla trasparenza per ottenere un vantaggio; si prevede un rialzo del 500% per le altcoin AI in ascesa.