Bimbino violentato e filmato dall’amico | chiesti 9 anni per l’ex autore Rai

Ex autore Rai violenta un bambino per 14 volte e poi pubblica fotografie e video di sesso esplicito all'interno del Dark Web.Un uomo di 36 anni, ex autore Rai, è stato arrestato con l’accusa di aver violentato un bambino di 10 anni e per aver diffuso i video degli abusi sessuali: rischia una condanna a nove anni di carcere.