Better Call Saul è il grande sconfitto agli Emmy | 53 nomination e nessuna vittoria

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo sei stagioni, la serie con Bob Odenkirk non è riuscita a conquistare nemmeno una statuetta, nonostante sia tra le cose migliori uscite ultimamente Con il dominio di The Bear e Succession2024, si è conclusa ufficialmente la corsa diall'ambita statuetta. Il risultato per lo show è però impietoso: 53dopo sei stagioni e nemmeno una. Lo spin-off di Breaking Bad è riuscito a conquistare il cuore degli appassionati dello show principale, sempre ad opera di Vince Gilligan, e soprattutto si è fatto notare per la sua regia perfezionista e le strabilianti interpretazioni di un cast che ha saputo valorizzare un Bob Odenkirk in forma smante. Il suo ...

In questo lasso di tempo gli appassionati del franchise non sono rimasti soli però, perché a far loro compagnia c'è stato poi Better Call Saul, primo spin-off dello show principale. Come tutti ...Vi piacerebbe un secondo spin-off di Breaking Bad Se la risposta a questa domanda è si, Giancarlo Esposito è dalla vostra parte!