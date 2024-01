Best Fifa | Matthaus e il trionfo di Messi | “Come si è potuto ignorare Haaland?”

LONDRA (INGHILTERRA) - Ennesimo trofeo per Lionel Messi , campione del mondo in carica con la sua Argentina che ha vinto il premio come miglior ... (247.libero)

Lionel Messi ha fatto il bis. Dopo il Pallone d'Oro 2023 il capitano dell'Argentina ha portato a casa anche il premio del TheMen's Player per l'anno solare appena concluso. Non è la prima volta che chi si aggiudica il premio di France Football riesce a fare "doppietta" e del resto dopo il trionfo a Qatar 2022 non ...Leo Messi continua ad aggiungere trofei al suo vasto e prestigioso palmarès. La pulce, infatti, ha vinto per l'ottava volta nella storia il premio "TheMen's Player Award 2023" , superando i finalisti Haaland e Mbappè . Il fuoriclasse argentino ha ricevuto gli stessi punti proprio del giocatore del Manchester City (48), ma è emerso ...LONDRA - Simone Inzaghi sul podio del "The Best FIFA Men's Coach". L'allenatore nerazzurro ha partecipato nella serata di Lunedì a Londra alla cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento d ...Lothar Matthaus non ha mai fatto sconti a nessuno, nè in campo nè fuori, e la conferma è arrivata a margine dell'assegnazione ...