Bertolucci | “Milan | Leao come Fognini | non sarà mai un giocatore continuo”

Paragone tennistico pere Roma "Diciamo che ilassomiglia ae la Roma a Panatta". Però il paragone visti i trascorsi tennistici non ci sta... "Sì, vabbè, però cosìè ...Paolo, ex tennista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di- Roma e del paragone Sinner - Leao Acceso tifoso del, Paolo, ex tennista vincitore della Coppa Davis, spesso interviene sui social a difesa della propria squadra. Nel giorno di- Roma, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. ...A secco ormai da troppe partite in questo campionato, Leao è divenuto bersaglio di un paragone calcistico che non lascia scampo ...Diramate le scelte ufficiali di Pioli e Mourinho per il big match del San Siro. La novità assoluta in casa giallorossa riguarda la porta, con Svilar che difenderà i pali. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Cal ...