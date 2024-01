Benevento | via libera al bilancio di previsione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il Consiglio comunale diha approvato ildi2024/26. venti voti a favore, otto contrari e un astenuto Il Consiglio comunale, dopo la relazione dell’assessore ale Finanze Maria Carmela Serluca, ha proceduto questa mattina all’approvazione dello schema didi2024/2026 con 20 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto. A comunicarlo una nota di Palazzo Mosti Nel corso della seduta il consigliere Francesco Giuseppe Farese ha comunicato il suo passaggio al gruppo consiliare misto, mentre il consigliere Antonio Picariello ha invece comunicato il suo passaggio al gruppo consiliare Noi Campani. Alla guida del gruppo misto è stato inoltre designato il consigliere Gerardo Giorgione. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ...

Tempo di lettura: 3 minuti venerdì 1° dicembre, ore 17:00, in Piazza Santa Sofia a Benevento sarà inaugurato “InCanto di Natale”, la rassegna di ... (anteprima24)

C’è il via libera della Giunta di Benevento ha dato via libera stamane il Bilancio di previsione 2024-2026 La Giunta , presieduta dal sindaco ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: 2 minutiAl via da domani Benevento LibrAria, iniziativa che comprende una serie di importanti e significativi eventi di ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la solenne posa della prima pietra in via Delcogliano a Benevento , domani alle ore 13,30, il Presidente della ... (anteprima24)

