Benevento | la conferma social | Bianco saluta Lanini

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEricsarà il nuovo attaccante del, ormai non ci sono più dubbi. È solo questione di tempo, neanche tanto, affinché si arrivi all’attesa fumata bianca. Il giocatore lascerà la Reggiana, farà ritorno al Parma solo di passaggio e approderà in giallorosso. Gaetano Auteri lo aspetta e conta di averlo a disposizione già da lunedì, in occasione del derby con la Casertana. Nel frattempo arriva l’indiziodell’addio alla società di Reggio Emilia. Alessandro, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina ma in prestito proprio alla squadra di Alessandro Nesta, hato l’ormai ex compagno. “Buona fortuna per la tua nuova avventura amico mio”, ha scritto il ragazzo cresciuto nel settore giovanile viola a. L’attaccante ...