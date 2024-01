Ben Affleck è probabilmente il più straordinario collezionista di orologi di Hollywood

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ben, nonostante non fosse entusiasta all'idea di dovere indossare uno smoking di domenica, ha portato con discrezione al polso l'o più interessante ammirato durante la cerimonia dei Golden Globe 2024. Quale modello ha scelto? Un Patek difficile da reperire? Un Rolex vintage di provenienza mediorientale? No. Benci ha deliziati con un Memoris di Louis Moinet, un cronografo mono-pulsante che discende dal primo cronografo mai prodotto. (Qui ci vuole un grande plauso a Nick Gould per il suo sempre acuto fiuto nell'individuare gli). Fino a circa 10 anni fa, si è sempre ritenuto che fosse stato Nicolas Mathieu Rieussec,aio francese del XIX secolo, a inventare il cronografo, una complicazione estremamente popolare in grado di registrare precisi intervalli di tempo. In ...

Tutti ricordano Will Hunting - Genio ribelle per il ruolo di Robin Will iams, ma forse non tutti sanno che il film è stato realizzato grazie a un ... (ilgiornale)

C'è chi ha scelto di far sfilare l'amore, chi i genitori o i figli, chi, ancora, i compagni di set. Il risultato? I Golden Globe , come sempre, ci ... (vanityfair)

Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "Argo" regala uno spettacolare thriller diretto e interpretato da, vincitore di 3 Oscar e 2 Golden Globe. Ambientato in Iran nel 1979, il ...a a a PEARL HARBOR Con, Kate Beckinsale e Alec Baldwin. Regia di Michael Bay. Produzione USA 2001. Durata: 2 ore e 40 minuti LA TRAMA L'attacco giapponese a Pearl Harbor del dicembre 1941. Nel 'giorno dell'...Oltre le faide e i litigi in Hollywood, molte sono le coppie che amano lavorare insieme sul set: eccone alcune adorabili!Stasera in TV, Domenica 14 Gennaio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ...