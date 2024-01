Bellona | in una camera di albergo la base dello spaccio | arrestato 40enne del napoletano

... ha permesso di bloccare un 40enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, che stava utilizzando come base per la cessione di sostanze stupefacenticamera d'albergo a. ...Altri comprimari sono:secchiona asso dei computre che bazzica realtà virtuali prima di ... Poi ecco apparire un ragazzetto macerato dal riformatorio il quale si accoppia con ladel gruppo ...Blitz nella notte in un albergo a Bellona: un 40enne è stato arrestato in quanto stava utilizzando una camera d'hotel come base dello spaccio di droga.L’Agenzia Funebre Parente & Nobile, via Antonio Vinciguerra Bellona (CE), tel. 339.7085309, ha comunicato che è nato al Cielo all’età di...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il t ...