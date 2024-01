Belén Rodriguez | Nuovo Look Invernale con Corsetto “a Punta”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 16 gennaio 2024)è appena tornata dalla sua lunga vacanza in Argentina e sta pian piano riprendendo la sua vita quotidiana a Milano. Durante il viaggio in famiglia, ha rivisitato i luoghi dell’infanzia e ha fatto visita alla casa in cui ha trascorso l’adolescenza, il tutto senza mai separarsi dai suoi figli Luna Marì e Santiago e dal suo compagno Elio Lorenzoni. Ora, mentre si prepara a tornare al lavoro dopo un periodo impegnativo, è giunto il momento di “mettersi in carreggiata”. Oltre a dedicarsi a coccole di bellezza, come maschere per i capelli e trattamenti per la pelle, sui social mediasta mostrando diversiglamour. Il suototal black L’abbiamo vista sperimentare untaglio di capelli con una frangia fitta e dritta mentre era a casa da sola. Ora la ...