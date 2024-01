Beatrice nomina Giuseppe con un motivo da applausi | lui non la prende bene e si sfoga nella notte VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024) In zonationha fatto il nome di. Lui però sembra non aver preso affattoquesta mossa. Lo sfogo notturno L'articolo proviene da Novella 2000.

Lunedì 8 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha parlato del rientro in casa di Beatrice Luzzi. La ... (tvpertutti)

Si è appena conclusa la trentesima puntata del Grande Fratello , il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di ... (isaechia)

Confessionale anche per Grecia che, dopo la discussione avuta si dice triste e. Anche Marco va in confessionale e fa il nome di Sergio. Dopodiché tocca proprio al votatissimo Sergio ......ù MoniaFederico : 'siamo incompatibili, non riesco a trovare un dialogo con lui'; Massimiliano vota Sergio: "non ho ancora avuto un confronto con lui"; Grecia Colmenares; ...Grande Fratello Nomination Ultima Puntata: nel trentunesimo episodio del GF sono tre i concorrenti nominati a rischio eliminazione ...In zona nomination Beatrice ha fatto il nome di Giuseppe. Lui però sembra non aver preso affatto bene questa mossa. Lo sfogo notturno ...