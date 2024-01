Beatrice Luzzi definisce Letizia Petris ‘disinibita’ | Cesara la attacca | “Mi ha infastidito sentirti attaccare un’altra donna”” VIDEO

Marco Maddaloni ha voluto mettere in dubbio la popolarità di Beatrice Luzzi fuori la casa del Grande Fratello 2023 dicendo che secondo lui non è ... (anticipazionitv)

La nuova puntata del Grande Fratello , in onda questa sera su Canale5 , entra nel vivo già nel primo segmento dedicato alla spaccatura della Casa di Cinecittà : il rientro die l'arrivo si Stefano Miele e Sergio D'Ottavi hanno modificato gli equilibri e portato alla formazione di diversi gruppetti ben distinti. GF, Anita sugli ascolti: "Andavano male perciò ...... la fotografa, ha annunciato di essere sul piede di guerra nel caso uscisse Paolo o Anita questa sera (i due sono in nomination in un affollato televoto con, Federico Massaro, Monia La ...Al centro della puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, c’è un acceso dibattito tra alcuni gieffini. Secondo Beatrice Luzzi, infatti, Letizia Petris e Paolo Masella non sarebbero una vera ...Nel corso della 31esima puntata, Beatrice si ritrova di nuovo contro tutti e Menozzi non fa nulla per sostenerla ...