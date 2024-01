Bazooka social | Ferragnez | Mattioli e ora il caso Pedretti La gogna mediatica non solo umilia | ma uccide Analisi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 16 gennaio 2024) La situazione suiadesso preoccupa seriamente, ildella ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta nel fiume Lambro non è piùun campanello d'allarme ma qualcosa di più. Giovanna, stando alle prime informazioni provenienti dalle indagini in corso, si sarebbe tolta la vita proprio a causa della "", non avrebbe retto il peso di tutte quelle accuse piovutele addosso dopo quei sospetti sulla recensione falsa usata per farsi pubblicità. Il- si legge su La Verità - impone una riflessione sugli sceriffi dei socaial, sempre col dito sul grilletto, il loro modo di agire può fare danni incalcolabili. Quando si hanno milioni di follower, infatti, si dispone di un'artiglieria pesante. Che può ...