Bavaglio Cartabia | il sottosegretario Delmastro in aula | “Stiamo monitorando 13 procure”

(Di martedì 16 gennaio 2024) “L’Ispettorato generale ha attivato le procedure per l’effettuazione di un monitoraggio degli atti motivati in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico che giustifica le comunicazioni con la stampa” nelledi Avellino, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Ferrara, Frosinone, Livorno, Latina, Rimini, Rovigo, Tempio Pausania, Torino, Vercelli. Lo ha detto inalla Camera ilalla Giustizia AndreaDelle Vedove rispondendo a una interrogazione di Enrico Costa di Azione sull’applicazione del decreto legislativa sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Si tratta di una iniziativa per “verificare l’adeguamento alla disciplina sulla presunzione di innocenza sollecitata dall’Unione europea che ...

