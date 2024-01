Basket | Trento soffre in EuroCup | poi a fatica archivia la pratica Slask Wroclaw

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è appena conclusa la sfida tra la Dolomiti Energiae i polacchi dello, match valevole per la quindicesima giornata dell’diarrivava all’appuntamento in sesta posizione nel girone B ed era a caccia di un successo per consolidare la zona playoff, mentre loera ultimo, con due sole vittorie all’attivo. Ecco come è andata. Primo quarto molto equilibrato a, dove i padroni di casa provano fin da subito ad alzare i ritmi, ma lorisponde canestro su canestro e non permette alla Dolomiti Energia di allungare. Sono Forray e compagni a fare le lepri, toccando il +5 come massimo vantaggio nei primi dieci minuti, ma i polacchi ...