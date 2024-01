Barzaghi | «Inter in clima Supercoppa! Inzaghi ha un desiderio»

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’si prepara alla Supercoppa contro la Lazio. Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, parla dell’umore della squadra e di– Queste le parole di: «L’entra ufficialmente inSupercoppa. Una specialità diche ne ha vinte 4 ed è il recordman assieme a Lippi e Capello. Il suosarebbe quello di superarli ed essere primo in questa particolare classifica».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

... Andrea Marinozzi - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Matteoe Andrea Paventi Entrambe reduci da un successo con Frosinone e Verona.Campione d'inverno. Ha vinto 2 - ...... Monza -su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo...Leggi su Sky Sport l'articolo Supercoppa italiana, Inter-Lazio: Inzaghi contro Sarri in uno scontro mai banale ...La vittoria contro il Monza per 5-1 è stata un’autentica prova di forza per i nerazzurri, risultato utile anche per spazzare via le polemiche generate dal finale contro il Verona: ottavo successo in t ...