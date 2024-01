Bari | ribaltarono un’auto | la riempirono di petardi e poi la fecero esplodere | arrestati 5 ragazzi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sono stati individuati edi età compresa tra i 22 e i 26 anni che nella notte di capodanno, a Molfetta in provincia di, avrebbero ribaltato un auto e poi fatto“numerosied ordigni artigianali nel tentativo di incendiarla”. L’esplosione, che aveva causato anche danni in piazza, è stata definita dai carabinieri come un momento di tensione in cui “l’euforia per i festeggiamenti ha lasciato il passo ad azioni criminali incontrollate”, poi anche riprese da qualcuno dei presenti che “senza alcuna remora le divulgava sulle piattaforme social”. Proprio i video, che hanno fatto il giro di internet e sono anche stati trasmessi sulle testate nazionali, hanno avuto un ruolo importante nelle indagini perché hanno permesso, insieme alle registrazioni delle videocamere di ...

Cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Molfetta, in provincia di, perché considerati gli autori di quanto avvenuto in città nella notte dello scorso Capodanno quando, in piazza Vittorio Emanuele, un gruppo di ragazzi ribaltò un'auto sistemando nel vano motore ...e incendiarono un'auto in piazza a Molfetta,, durante la notte di Capodanno. Per questo cinque ragazzi di età compresa tra i 22 e i 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri. ...Icarabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale ...Cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Molfetta, in provincia di Bari, perché considerati gli autori di quanto avvenuto ...