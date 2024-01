Barcellona | Xavi in bilico | Deco si prepara al piano B

Le parole di Xavi dopo la sconfitta del Barcellona contro il Real Madrid per 4-1 in finale di Supercoppa di Spagna, “C’è delusione e amarezza. ... (sportface)

Dopo la sconfitta per 4 - 1 nella finale di Supercoppa di nbsp; Spagna 2024 contro il Real Madrid , l'allenatore del Barcellona , Xavi , parla in ... (247.libero)

Cresce l'attesa in Spagna per l'ottavo di finale di Copa del Rey tra Unionistas de Salamanca e. La squadra di, reduce dal tracollo in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, oltre che dal sofferto 3 - 2 contro il Barbastro nel turno precedente, non potrà sbagliare al ...La posizione diHernandez sulla panchina delnon è così salda. A lanciare l'indiscrezione è El Chiringuito, secondo cui l'ex difensore Rafa Marquez potrebbe sostituire il suo ex compagno di squadra ...Rafa Màrquez può sostituire Xavi Hernàndez sulla panchina del Barcellona. La notizia arriva dalla Spagna, da El Chiringuito: dopo la clamorosa e fragorosa sconfitta.La sconfitta rimediata in Supercoppa di Spagna ha messo sulla graticola Xavi. L'ex centrocampista rischia il posto sulla panchina di un Barcellona che ha ...